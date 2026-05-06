4,6 тысячи гостевых домов Краснодарского края включили в Единый реестр

На Кубани в Единый реестр объектов классификации в сфере туриндустрии включили 4,6 тысячи гостевых домов

Краснодарский край продолжает активно работать над легализацией и развитием индустрии гостеприимства. На заседании Общественного совета при прокуратуре региона, которое провел и.о. прокурора Александр Трухин, обсуждались проблемные вопросы деятельности гостевых домов и пути их решения.

Как отметил вице-губернатор Александр Руппель, Кубань с начала года уже приняла порядка 2,7 миллиона туристов. В высокий сезон значительная часть турпотока приходится на частный сектор.

«Закон о гостевых домах создает единые правила игры для всех объектов индустрии гостеприимства. Поэтому вопрос соблюдения действующего законодательства крайне важен», - отметил Александр Руппель.

Он также акцентировал внимание на необходимости контроля не только за предпринимателями, но и за действиями надзорных органов, чтобы защитить права бизнеса.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев рассказал, что в Единый реестр объектов классификации уже включено свыше 4,6 тысячи гостевых домов из более чем 4,7 тысячи. Это составляет 93% от общего числа. Краснодарский край лидирует по России, концентрируя у себя 57% всех классифицированных гостевых домов страны.

«Таких высоких результатов добились благодаря заблаговременной и системной работе», – сказал Воробьев.

Несмотря на успехи, остаются актуальными вопросы налогообложения, миграционного учета и соблюдения противопожарных требований. Для их окончательного решения планируется внести изменения в законодательство и разработать новые нормативные акты, которые позволят более эффективно регулировать деятельность гостевых домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.