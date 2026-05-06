Роковая ошибка садовода: когда химия на участке становится ядом для урожая

Дачу нельзя обрабатывать от вредителей в период цветения

Многие садоводы допускают критическую ошибку, откладывая защиту растений от вредителей до наступления устойчивого тепла. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru объяснил, почему весенняя обработка должна быть поэтапной и какая оплошность может оставить владельца участка вовсе без урожая.

Главная ошибка – дожидаться цветения

По словам эксперта, многие начинают опрыскивание слишком поздно, когда почки уже распустились. Однако существует жесткое ограничение: как только деревья зацвели, любые химические обработки должны быть прекращены. Нарушение этого правила ведет к массовой гибели пчел-опылителей, что в итоге лишает сад завязей и плодов.

Календарь правильной обработки

1. «Голубое опрыскивание» (самый ранний этап): Проводится при среднесуточной температуре выше +4 градусов, пока почки еще спят. В ход идут бордоская жидкость или медный купорос. Это уничтожает грибковые споры и перезимовавшие яйцекладки клещей и тли.

2. Этап «зеленого конуса»: Когда почки только начинают расти, просыпаются такие вредители, как долгоносики, пилильщики и листовертки. На этой стадии пора применять современные инсектициды.

3. Этап «розового бутона»: Проводится непосредственно перед началом цветения для закрепления результата.

4. После цветения: Четвертая обработка разрешена только после того, как лепестки полностью опали.

Чаплин отметил, что для самостоятельной работы следует выбирать только препараты из официального списка разрешенных. Также крайне опасно смешивать разные виды инсектоакарицидов, если нет полной уверенности в их химической совместимости – это может сжечь листву или сделать раствор неэффективным.

