Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Кубани

В Лазаревском районе Сочи ночное патрулирование превратилось в настоящее преследование. Сотрудники Госавтоинспекции подали сигнал об остановке водителю отечественной легковушки, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться, выжимая из своего автомобиля максимум.

Как рассказали в Госавтоинспекции Краснодарского края, уходя от преследования, лихач создавал серьезную угрозу для других участников движения. Однако скрыться ему не удалось: полицейские грамотно блокировали транспортное средство на улице Таллинской.

Ночная погоня в Сочи

За рулем ВАЗа находился 40-летний мужчина с явными признаками опьянения. Как выяснилось при проверке документов, сочинец уже был лишен водительского удостоверения за прошлый отказ от медосвидетельствования. На этот раз нарушитель согласился пройти тест на месте: алкотестер показал 0,892 мг/л, что почти в 5,5 раз превышает допустимую норму.

Автомобиль нарушителя изъяли и отправили на штрафстоянку. В отношении мужчины составили три административных протокола: за неповиновение полиции, езду без прав и невыполнение требования об остановке. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Поскольку водитель уже подвергался наказанию за пьяную езду, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.