На Кубани врачи сообщили об омоложении глазных болезней

В России глазные заболевания стали значительно чаще диагностировать у молодых людей. Синдром сухого глаза «помолодел» на 15 лет: если раньше он выявлялся после 40 лет, то сейчас жалобы поступают от пациентов 15–25 лет.

Офтальмолог Дарья Плюгачева в Краснодаре отметила, что даже катаракта и глаукома, ранее характерные для людей старше 60 лет, теперь встречаются в молодом возрасте. Глаукома опасна бессимптомным течением, поэтому врач рекомендует регулярно измерять внутриглазное давление.

Как пояснил «Бизнес ФМ Краснодар» врач, основной причиной «омоложения» патологий стал рост экранного времени — подростки проводят за гаджетами до 8 часов в день. Дефицит солнечного света и постоянная работа на близком расстоянии провоцируют развитие близорукости. Также на зрение влияет нехватка витамина B12. Для профилактики серьезных осложнений врачи советуют проходить обследование не реже одного раза в год.