Частицу пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставили в Краснодар

Участники автопробега общероссийского движения «Народный фронт За Россию» доставили в Краснодар частицу огня, взятую в Александровском саду в Москве. Ее соединили с пламенем, горящим в память о защитниках кубанской столицы. Патриотическая акция «Огонь памяти» состоялась у мемориального комплекса «Защитникам Пашковской переправы».

«Акция набирает обороты, и все больше регионов и стран хотят к ней присоединиться, – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Федор Геращенко. – Взяв частичку этого пламени, мы привезли его в краевую столицу».

Он также рассказал, что огонь с Могилы Неизвестного Солдата символизирует верность Родине и память о героях. Для ветеранов передача лампады с этим пламенем особенно важна и трогательна, ведь она подтверждает: «Мы помним, мы гордимся!»

В рамках акции огонь доставят в 29 российских городов. В 2026 году «Огонь памяти» отмечает свое 10-летие.

В церемонии приняли участие активисты движения «Народный фронт За Россию», ветераны и участники спецоперации, сотрудники Центра тактической подготовки «Архангел», байкеры из братства «Кузнецы», представители казачьих классов и патриотического движения «Юнармия».

Ранее сообщалось, что частицу Вечного огня из Москвы доставили в Новороссийск.

