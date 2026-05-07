В пострадавшие районы Дагестана доставили спецтехнику и 300 тонн воды

В горные села Дагестана, пережившие разрушительное наводнение, продолжает поступать всесторонняя помощь. Одним из этапов восстановительных работ стала отправка в регион специализированной техники, с помощью которой удалось решить одну из главных задач — перенаправить течение реки Уллучай и защитить населенные пункты от дальнейшего подтопления.

Для ликвидации последствий стихии в республику силами Авито было отправлено девять единиц тяжелых машин. Бульдозеры, экскаватор и грейдер позволили в короткие сроки укрепить береговую линию, расчистить дороги от завалов и восстановить транспортное сообщение с селами Джибахни, Шиланши, Шиляги и Адога. Часть спецтехники до сих пор остается на месте и продолжает работу в наиболее сложных участках.

Параллельно с инженерными работами в регион идет большой поток гуманитарных грузов. Одним из организаторов сбора выступила и платформа Авито, запустившая кампанию #яПомогаю. Благодаря ей с начала апреля пользователи со всей страны разместили свыше 32 тысяч объявлений о безвозмездной передаче необходимых вещей. На сегодняшний день в Дагестан оформлено более 12 тысяч таких заказов, а рыночная стоимость переданного оценивается почти в 36 миллионов рублей. Также в пострадавшем регионе остро стоял вопрос с питьевой водой. В зону бедствия доставили 300 тонн жизненно важного ресурса. Не остались без внимания и домашние питомцы: при содействии сервиса в регион удалось оперативно привезти почти 18 тонн кормов для животных.

Представители технологической платформы подчеркнули, что в критических ситуациях главная задача техногигантов — быстро перенастроить внутренние процессы, чтобы обеспечивать точечную помощь как своими ресурсами, так и привлекая миллионы пользователей. Для ускорения поддержки сроки бесплатной доставки вещей для жителей Дагестана были продлены до 1 июня.