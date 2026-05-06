Бюджетное обустройство зоны барбекю на даче: идеи и рекомендации

Россиянам рассказали, как недорого обустроить зону барбекю на даче. Переносной мангал, по словам менеджера по продажам сети магазинов со стройматериалами Григория Белоусова-Михайлова, – отличный вариант для создания простой и мобильной зоны для отдыха на свежем воздухе. Он отметил, что наличие навеса сделает пребывание более комфортным и защитит от дождя.

С наступлением дачного сезона многие начинают готовить участок не только под огород, но и для отдыха с барбекю. Прежде чем покупать оборудование, важно определить, как часто и в каком формате будет использоваться зона отдыха, поскольку от этого зависит бюджет и объем работ. Самый простой вариант – эконом-уголок с переносным мангалом, минимальной мебелью и небольшой подготовкой площадки.

Как рассказал Белоусов-Михайлов в беседе с NEWS.ru для экономного обустройства достаточно снять верхний слой дерна и засыпать участок гравием или щебнем. Дополнительно можно поставить складные стулья и автономные светильники. Такой формат легко разбирается на зиму, что удобно для сезонного использования.

Более продвинутый вариант – дачный сезонный комплект с стационарной площадкой из плитки, клинкера или камня, которая выдерживает нагрузки и перепады температур. Рядом устраивают рабочую поверхность и навес, который значительно повышает комфорт: готовить можно в любую погоду, а материалы дольше сохраняются. Этот вариант подойдет тем, кто часто проводит время на даче.

Самое сложное и дорогое решение – всесезонная зона барбекю под ключ. Это капитальное сооружение с фундаментом, крышей, стенами и стационарным оборудованием. Такие зоны часто совмещают с летней кухней и проводят воду, электричество, устанавливают мойку и места для хранения.