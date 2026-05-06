Махинации на гособоронзаказе в Новороссийске: имущество экс-замглавы ФГУП «ГУСС» арестовали

Бывший первый заместитель генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Виктор Школык заключен под стражу. Его подозревают в серьезных нарушениях при выполнении государственного оборонного заказа в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ.
Следствие установило, что в 2022 году Школык, используя свое служебное положение, дал незаконное распоряжение своему подчиненному Дмитрию Таксиди (на тот момент замначальника новороссийского филиала ГУСС). Согласно указанию, контракт на строительно-монтажные работы в Новороссийске должен был достаться конкретной коммерческой организации в обход конкурсных процедур.
В 2023 году Таксиди исполнил поручение, заключив договор субподряда на сумму более 600 миллионов рублей. За это он получил взятку от представителей фирмы, пообещав им общее покровительство.
В результате коррупционной схемы условия многомиллионного контракта так и не были выполнены. Министерству обороны РФ нанесен ущерб в особо крупном размере.
На текущий момент Виктор Школык находится под стражей. Дмитрий Таксиди также является фигурантом дела и обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взятки.
Для возмещения ущерба и обеспечения выплат по гражданским искам судом наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 170 миллионов рублей.
Расследование продолжается.