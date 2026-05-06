НовостиОбщество6 мая 2026 14:42

Пострадавшие от атак БПЛА на Туапсе семьи получили временное жилье

Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: Администрация муниципального образования Туапсинский муниципальный округ

В Туапсинском округе продолжается работа по оказанию помощи жителям, чье имущество пострадало в результате беспилотных атак. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, специалисты подготовили к заселению пять квартир маневренного фонда.

Временное жилье расположено в многоквартирном доме на улице Пушкина. Сюда переедут пять семей, чьи квартиры оказались повреждены или полностью разрушены после атак дронов.

Сотрудники управления комплексного благоустройства территорий провели подготовку помещений перед заездом жильцов: провели тщательную уборку, выполнили необходимый косметический ремонт, а также завезли основную мебель.

Квартиры полностью готовы к приему новоселов. Жители смогут оставаться в маневренном фонде до тех пор, пока вопрос с предоставлением или восстановлением их постоянного жилья не будет решен окончательно.