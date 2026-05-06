Сочинские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли желудка

В Сочи пациентке с раком желудка впервые провели сложную операцию – лапароскопическую гастрэктомию с лимфоаденэктомией. В онкологический диспансер №2 пациентка поступила с жалобами на боли в животе. После полного обследования врачи выявили опухоль желудка и приняли решение о хирургическом удалении опухоли, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Специалисты провели уникальную операцию через несколько небольших проколов в брюшной стенке. Этот малоинвазивный метод считается менее травматичным, снижает повреждение внутренних тканей и органов, уменьшает риск послеоперационных осложнений, а также способствует быстрому восстановлению пациента.

Операция длилась около 4,5 часов и прошла успешно. Уже на шестой день после вмешательства пациентка чувствовала себя хорошо и была выписана домой. Дальнейшее лечение включает плановый курс химиотерапии.

В ведомстве отметили, что такие операции требуют высокой квалификации и подходят не всем пациентам – решение о лечении принимается только после тщательного обследования и оценки состояния.

В краевом министерстве здравоохранения напоминают, что многие онкозаболевания долгое время протекают бессимптомно, поэтому специалисты рекомендуют регулярно проходить медицинские осмотры и не откладывать визит к врачу при появлении тревожных симптомов.

