Губернатор Кондратьев оценил новые и возрожденные бальнеоздравницы Сочи

Сочи наращивает свой потенциал. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Вениамин Кондратьев посетил в Сочи два значимых объекта, которые станут ключевыми для курорта. Одним из них стал недавно построенный санаторий «Кристалл», первый за последние 25 лет. Второй – санаторий «Волна». Реконструкция этого исторического памятника сейчас находится на завершающем. Оба проекта реализуют в рамках соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава региона высоко оценил проделанную работу по восстановлению санатория «Волна», отметив его дворцовый архитектурный стиль, сохранившееся уникальное парковое пространство с растениями и возрожденную концертную площадку. Кондратьев отметил, что подобные объекты, наряду с новыми санаториями и отелями, выводят Сочи на уровень мирового курорта, где оздоровление доступно круглогодично.

Санаторий «Волна», построенный в середине XX века и ранее известный как «хостинский Петергоф», после консервации с 2012 года был восстановлен инвестором более чем за 14,5 миллиардов рублей. Проект сохраняет исторический облик, включая парковый ансамбль, каскадную лестницу, летний кинотеатр и фонтаны. Наряду с реставрацией старых корпусов, возведен новый четырехзвездочный корпус, открытие которого запланировано на осень. Общий номерной фонд составит 286 номеров, а инфраструктура будет включать рестораны, медицинские и СПА-центры, а также круглогодичные бассейны.

Новый санаторий «Кристалл», открывший двери в 2025 году, также впечатлил губернатора своей инфраструктурой. Здесь функционируют бальнеолечебный комплекс, СПА с бассейном, медицинские кабинеты и бювет с минеральной водой (планируется открытие собственной скважины). Медицинский центр предлагает около 260 процедур, сочетая современные технологии и традиции курортного лечения, включая грязе- и водолечение, криотерапию. Особо отмечено уникальное озеленение территории, в том числе вековые древовидные папоротники.

Также на курорте продолжается ремонт гостиницы «Приморская». Общие инвестиции компании в эти три проекта превышают 55 миллиардов рублей. В целом, в Краснодарском крае реализуется более 200 инвестпроектов в сфере туризма на сумму свыше 1,3 трлн рублей.