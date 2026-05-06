В Туапсе возобновили работы по очистке побережья от нефтяных загрязнений

В Туапсе продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на побережье. Работы были временно приостановлены из-за атаки БПЛА и возобновлены после того, как опасность миновала. Об этом рассказал глава округа Сергей Бойко.

По данным мэра, благодаря усилиям специалистов с территории Туапсе было собрано 19 тысяч кубометров нефтяных загрязнений. В ликвидации последствий приняли участие 500 человек и 62 единицы специализированной техники.

Сергей Бойко уточнил, что работы на четырех из шести пострадавших от утечек нефтепродуктов участках побережья уже завершены. Сбор загрязненного грунта проводился в районах Новомихайловского, поселка пансионата «Южный» и в поселке Весна. Также полностью закончена очистка береговой линии в Небуге, однако вывоз собранных отходов продолжается.

Ранее Сергей Бойко сообщал, что после произошедшего разлива, специалистам в Туапсе удалось собрать 95% нефтепродуктов.