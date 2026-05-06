Поисковое движение «Судьба солдата» открыло пункты приема на Кубани

На Кубани стартовала акция по поиску фронтовиков. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы на Кубани начали свою работу пункты приема граждан от поискового движения «Судьба солдата». «Сюда могут обратиться все, кто ищет информацию о своих близких, не вернувшихся с фронта или пропавших без вести в период Великой Отечественной войны», – рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Оказать помощь готовы в нескольких населенных пунктах края: Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, а также в Абинском, Апшеронском, Брюховецком, Каневском, Курганинском, Северском и Славянском районах. Прием продлится до 9 мая.

Каждый день молодые поисковики и их опытные руководители будут выслушивать истории людей и помогать им заполнить специальные анкеты. Дальнейшей обработкой полученных заявлений займутся волонтеры и эксперты, специализирующиеся на архивных исследованиях. Затем заявители получат официальные ответы с копиями архивных документов и советами по дальнейшим шагам.

Кроме того, до 10 мая есть возможность заполнить анкету в электронном виде на официальном сайте Ассоциации «Кубаньпоиск». Для успешного поиска крайне важно предоставить максимум сведений о разыскиваемом человеке, включая полное имя, дату и место рождения, год и место призыва, а также последнее место службы.