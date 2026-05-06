Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 17:01

Эксперты подтвердили чистоту морской акватории в Адлерском районе Сочи

Сочинское побережье остается под пристальным вниманием трех десятков специалистов
Евгения ХАЛИКОВА
Три десятка экспертов следят за чистотой пляжей Сочи

Три десятка экспертов следят за чистотой пляжей Сочи

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи специалисты продолжают мониторинг состояния пляжных территорий. По данным администрации курорта, на данный момент никаких признаков загрязнения ни на побережье, ни в прибрежных водах моря не обнаружено.

Ежедневно за обстановкой следят три десятка экспертов. В осмотре береговой линии участвуют представители администраций районов, отдела по вопросам курортов и туризма, а также те, кто арендует пляжные участки. Контролем акватории занимаются дежурные катера ГИМС МЧС России.

Ранее «КП»-Кубань» писала, что в Туапсе возобновилась ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на побережье. Работы были временно приостановлены из-за атаки БПЛА.