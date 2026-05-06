Эксперты подтвердили чистоту морской акватории в Адлерском районе Сочи

Три десятка экспертов следят за чистотой пляжей Сочи Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи специалисты продолжают мониторинг состояния пляжных территорий. По данным администрации курорта, на данный момент никаких признаков загрязнения ни на побережье, ни в прибрежных водах моря не обнаружено.

Ежедневно за обстановкой следят три десятка экспертов. В осмотре береговой линии участвуют представители администраций районов, отдела по вопросам курортов и туризма, а также те, кто арендует пляжные участки. Контролем акватории занимаются дежурные катера ГИМС МЧС России.

Ранее «КП»-Кубань» писала, что в Туапсе возобновилась ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на побережье. Работы были временно приостановлены из-за атаки БПЛА.