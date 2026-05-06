Губернатор Кубани поздравил активистов «Народного фронта» с 15-летием

В Краснодарском крае отметили 15-летие «Народного фронта». Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что организация играет ключевую роль в объединении граждан для выявления и решения наиболее значимых проблем, а также в продвижении общественных инициатив.

«Активисты Народного фронта одними из первых приходят на помощь жителям в чрезвычайных ситуациях, поддерживают бойцов специальной военной операции, участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов военнослужащим и мирным жителям. Спасибо за вашу активность и неравнодушие. Только объединив усилия, мы решим все стоящие перед нами задачи», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Организация была основана 6 мая 2011 года по предложению Президента России Владимира Путина. За полтора десятилетия «Народный фронт» превратился в действенный инструмент общественного контроля и эффективный канал связи между гражданами и органами власти. Предложения движения легли в основу таких важных решений, как программа социальной газификации, расширение использования материнского капитала и установление лимитов на оплату детских садов.

С момента начала специальной военной операции «НФ» оказала поддержку более 500 воинских подразделений, а также жителям приграничных территорий и новых регионов. Организация также помогает ветеранам и активно занимается сохранением исторической памяти, отремонтировав и восстановив по всей стране свыше 1,1 тысячи мемориалов.