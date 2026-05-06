Заключенные исправительных учреждений Кубани произвели товаров на 70 млн рублей

Региональные власти Краснодарского края стремятся максимально задействовать производственные мощности пенитенциарной системы. Это направление деятельности находится под пристальным вниманием первых лиц региона.

В 2025 году учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) заключили 230 контрактов на сумму 70 миллионов рублей. По мнению первого заместителя губернатора Кубани Игоря Галася, вовлечение осужденных в оплачиваемый труд является важной частью их ресоциализации и способствует повышению безопасности края.

Пенитенциарная система края обладает значительными производственными возможностями. Она выпускает продукцию, способную конкурировать с коммерческими предприятиями, например, швейные, деревообрабатывающие и металлообрабатывающие изделия.

Для стимулирования закупок у учреждений УИС предусмотрена возможность прямого приобретения определенных товаров, работ и услуг, минуя конкурсные процедуры. Представители власти поручили заказчикам изучить планы закупок на 2026 год и учитывать продукцию исправительных учреждений.

Привлечение бизнеса к использованию свободных площадей ГУФСИН для организации новых производственных участков также рассматривается как перспективное направление. Это позволит осужденным получить новые профессии и рабочие места, что в свою очередь снизит вероятность рецидивной преступности.