На Кубани разоблачили схему незаконного завладения 195 га сельхозземель

Более 195 гектаров плодородной земли сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае вновь перешли в распоряжение муниципалитета благодаря вмешательству прокуратуры. В ходе плановой проверки было установлено, что в 2010 году значительная часть этих угодий, расположенных на территории Шкуринского сельского поселения Кущевского района, оказалась в частных руках на незаконных основаниях.

Как оказалось, для оформления права собственности был привлечен посредник. Ему якобы еще в 1992 году передали эти участки для организации крестьянского фермерского хозяйства. Однако, как выяснилось, никакого хозяйства создано не было. Более того, решение о выделении земли из колхоза и его правопреемника, ассоциации КФХ «Шкуринская», и передаче ее этому лицу никогда не принималось руководством районной администрации. Представители Генпрокуратуры России подчеркнули, что глава района и исполнявший его обязанности не имели соответствующих полномочий, а подписи должностных лиц в документах оказались поддельными.

Дополнительно было установлено, что документы, послужившие основанием для регистрации частной собственности, были составлены с нарушением установленных сроков и искажением реальной истории создания кооператива.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура подала иск в суд с требованием вернуть земли в муниципальную собственность. Суд полностью поддержал позицию прокуратуры, подтвердив незаконность частной собственности и вернув более 195 гектаров сельскохозяйственных угодий Шкуринскому сельскому поселению.