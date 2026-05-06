Вице-губернатор Кубани Галась призвал госструктуры края к закупкам у ФСИН

Осужденные во время работы в авторемонтной мастерской в исправительной колонии строгого режима

Власти Краснодарского края призвали государственные учреждения активнее заключать контракты на приобретение продукции, произведенной в исправительных учреждениях региона. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Галась.

На встрече с представителями краевого Главного управления исполнения наказаний и других органов власти обсуждалось использование производственных мощностей исправительных учреждений. На сегодняшний день закон предусматривает возможность для госзаказчиков приобретать товары и услуги у ФСИН напрямую, без проведения конкурсных процедур.

По итогам прошлого года, 2025-го, учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) заключили 230 контрактов на общую сумму 70 миллионов рублей. Игорь Галась дал поручение руководителям госзакупок проанализировать свои потребности на 2026 год и рассмотреть возможность увеличения объема приобретаемой у ФСИН продукции. В ассортимент входят продукты питания, одежда и другие товары, необходимые для нужд различных ведомств.