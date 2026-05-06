Анализ грунта и воды Анапы показал снижение нефтехимического загрязнения

Ученые из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН сообщили, что в Анапе стало намного меньше нефтехимических загрязнителей. Специалисты провели исследования воды и грунта на мелководье и пляжах и сравнили их с данными за 2025 год. Результаты оказались обнадеживающими.

«Лабораторные анализы показали, что в грунте и воде стало значительно меньше определенных веществ, связанных с нефтехимическим загрязнением. Единственное, что осталось в заметных количествах, – это мазут, который осел на сетях, не дав ему попасть на берег", – рассказали в институте.

По мнению ученых, экосистему удалось спасти благодаря тому, что побережье и дно были оперативно очищены после разлива нефтепродуктов. Кроме того, на мелководье активно развиваются мелкие организмы и водоросли. Точные выводы ученые сделают через два-три месяца, когда завершат все исследования.