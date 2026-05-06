В Краснодаре задержали сбежавшего из-под домашнего ареста преподавателя-педофила

Педагог из Череповца задержан в Краснодаре после побега с домашнего ареста

В Краснодаре задержан 23-летний преподаватель одной из школ Череповца, обвиняемый в развратных действиях в отношении учеников. Ранее он сбежал из-под домашнего ареста.

Объединенная пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что уголовное дело в отношении педагога находится в производстве Череповецкого городского суда. Ему инкриминируются развратные действия в отношении учеников школы, где он работал.

В марте 2025 года суд изменил меру пресечения обвиняемому с заключения под стражу на домашний арест. Однако в конце июля того же года, в период рассмотрения дела, подсудимый покинул место своего проживания и скрылся. В связи с этим он был объявлен в розыск, а производство по уголовному делу приостановлено.

В настоящее время обвиняемый задержан в столице Кубани и помещен в следственный изолятор. После его этапирования в Череповец суд будет решать вопрос о возобновлении производства по делу.