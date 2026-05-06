НовостиЭкономика6 мая 2026 20:45

Порты Краснодарского края увеличили экспорт пшеницы на 65% в 2026 году

Российская мягкая пшеница укрепляет позиции на рынках Ближнего Востока
Евгения ХАЛИКОВА
Объемы экспорта мягкой пшеницы из Краснодарского края превысили 10 млн тонн

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года порты Краснодарского края продемонстрировали впечатляющий рост экспорта мягкой пшеницы, достигнув показателя в 10,7 млн тонн. Это на 65% превышает результаты аналогичного периода прошлого года, когда было отгружено 6,5 млн тонн. Об этом сообщили в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Российская пшеница нашла своих покупателей в 33 странах мира. Особо отмечается выход на новые рынки Латинской Америки и Южной Африки.

Традиционно лидирует Египет, куда за первые четыре месяца было направлено более 3,9 млн тонн мягкой пшеницы. На втором месте по объему закупок находится Турция с показателем свыше 1 млн тонн. Стабильный рост поставок также наблюдается в Саудовскую Аравию (514 тыс. тонн), Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Ливан, Ирак и Катар.