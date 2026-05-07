Угроза атаки беспилотников объявлена в Сочи

В ночь на 7 мая в Сочи включили сирены системы оповещения из-за угрозы беспилотной атаки. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Жителям и гостям курорта рекомендовали следовать правилам безопасности в связи с возможной атакой БПЛА.

Если вы дома:

- Не подходите к окнам.

- Укройтесь в комнате без окон или с окнами, не выходящими на море, а также в помещениях без окон – коридоре, ванной, туалете, кладовой.

Если вы на улице:

- Найдите укрытие в цокольных этажах ближайших зданий.

- Используйте подвалы, подземные переходы, тоннели и парковки для защиты.

Опасно прятаться в автомобиле и у стен многоэтажных домов.

Если вы стали свидетелем событий, не снимайте и не публикуйте в соцсетях работу ПВО, беспилотники и их обломки, действия спецслужб и средства защиты объектов.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» - написал Прошунин в своих соцсетях.

В случае необходимости звоните в экстренные службы по номеру 112.