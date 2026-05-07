В Сочи продолжает действовать статус «Атака»

На территории города-курорта Сочи продолжает действовать статус «Атака» в связи с беспилотной угрозой. Мэр Андрей Прошунин призвал жителей и гостей города сохранять максимальную бдительность и строго следовать утвержденным алгоритмам действий.

«Статус «Атака» в Сочи не отменен», - написал он в своих соцсетях.

Важные инструкции для населения:

- Если вы дома: не приближайтесь к окнам. Укройтесь в комнатах, окна которых не выходят на море, или в помещениях без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая).

- Если вы на улице, то укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания. Используйте для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

Крайне опасно использовать автомобиль в качестве укрытия или прятаться у стен многоквартирных домов.

Если вы стали очевидцем происшествия, строго воздержитесь от съемки и публикации в социальных сетях любой информации, касающейся:

- работы систем противовоздушной обороны;

- БПЛА и их обломков;

- действий специальных и оперативных служб;

- средств защиты объектов атаки.

Власти города призывают сохранять спокойствие и дожидаться официальной отмены сигнала, как только обстановка в Сочи станет безопасной. В случае чрезвычайной ситуации или необходимости помощи звоните по единому номеру оперативных служб 112.