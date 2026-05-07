Регионы РФ планируют потратить около 1 млрд рублей на празднование 9 Мая

В 2026 году на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в России будет направлено немногим менее 1 млрд рублей. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на исследование проекта «Тендерскоп» на основе данных портала госзакупок. Лидером по расходам стал Санкт-Петербург, на долю которого приходится треть всех затрат страны — 292,8 млн рублей. Самая крупная закупка города (35,8 млн руб.) связана с праздничным оформлением районов.

Второе место занял Татарстан, где на празднование выделили 133,6 млн рублей. В Казани зафиксирован самый дорогой одиночный контракт в России на сумму 64,8 млн рублей, включающий организацию парада, концертов и салюта. Третью строчку рейтинга заняла Московская область с расходами более 122 млн рублей.

В пятерку наиболее активных заказчиков также вошли Ленинградская область (63,8 млн руб.) и Москва (45,3 млн руб.). Специалисты отмечают, что публичные расходы столицы на 81-ю годовщину Победы оказались значительно ниже показателей прошлых лет.

Краснодарский край на торжественные мероприятия заложил 31,3 млн рублей.

Анализ учитывает только тендеры, размещенные в открытой части системы госзакупок.