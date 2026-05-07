Южная весна возвращается: на Кубани воздух прогреется до +24 градусов

В Краснодар пришло потепление

Весна на Кубани набирает обороты: в регионе прогнозируют сухую и по-настоящему теплую погоду. Главной причиной изменений станет антициклон, надвигающийся с запада.

«Он поспособствует появлению в облаках прояснений и оттеснит очаги дождей на восток региона, что позволит солнечным лучам продолжить процессы повышения дневной температуры», - рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В четверг, 7 мая, ожидаются комфортные +20…+22 градуса. Прогнозируют северо-западный, умеренный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 762 мм ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, 8 мая, тенденция к потеплению сохранится. Осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров в Краснодаре покажут +6…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов.

