Врач объяснила, почему отсутствие симптомов отравления смертельно опасно

Продолжительное отсутствие симптомов после употребления лесных грибов может указывать на необратимые процессы, разрушающие печень. Об этом рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии Пироговского университета Ольга Тарасова в интервью «Абзацу».

По словам эксперта, при быстром появлении признаков недомогания — рвоты или диареи в первые 1-2 часа после еды — прогноз, как правило, благоприятный. Однако если симптомы проявляются спустя шесть и более часов, это может свидетельствовать о всасывании опасных токсинов, которые начинают разрушать печень.

Особую опасность представляет бледная поганка, наиболее частая причина летальных исходов от грибных отравлений. Ее коварство заключается в периоде мнимого благополучия: после первичных симптомов (рвота, диарея в первые сутки) наступает улучшение состояния, что может ввести в заблуждение и привести к отказу от медицинской помощи. На самом деле, в это время яд продолжает уничтожать клетки печени.

Врач категорически запретила употреблять алкоголь и обезболивающие при подозрении на отравление, так как они могут ускорить всасывание яда и исказить клиническую картину.