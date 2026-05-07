В Новосибирске супруги почти год добиваются наказания за нападение на них

В Новосибирске супруги почти год добиваются наказания для напавших на них мужчин с оружием. Инцидент произошел 20 июля 2025 года на улице Проточной в поселке Матвеевка. По словам пострадавших Алины* и ее мужа Антона* (*имена изменены – прим. ред.), их сначала избили и ограбили, а затем в их сторону произвели несколько выстрелов из травматического пистолета. Несмотря на серьезность нападения, расследование затягивается, а уголовное дело так и не было возбуждено.

По словам Алины, нападение началось в одном из круглосуточных магазинов, где она находилась со знакомым. Вслед за ней вошли трое мужчин, двоих из которых она знала, но конфликтов с ними ранее не было. Третий напал на ее знакомого, а затем начал избивать ее на глазах у продавца. Муж Алины, узнав о произошедшем, приехал на место, но злоумышленников уже не было. Встреча с ними ночью только усугубила ситуацию – количество нападавших увеличилось, один из них сильно избил Алину, а другой семь раз выстрелил в Антона, попав в спину и ноги.

Пострадавшие сразу обратились в полицию, однако там сначала отказывались принимать заявление. Антон получил несколько пулевых ранений, а Алина – сотрясение мозга и множественные ушибы. Несмотря на это, правоохранительные органы долгое время не возбуждали уголовное дело, а материалы расследования были ограничены. Видео с камер наблюдения и регистраторов, на которые семья рассчитывала, было удалено из-за затянувшихся сроков проверки. За почти год из подозреваемых опросили лишь одного.

Как рассказала Алина Горсайту, сейчас проводится проверка на предмет халатности сотрудников полиции. Она сама прошла проверку на полиграфе, которая подтвердила правдивость ее показаний, однако расследование остается приостановленным. Главный подозреваемый в конфликте отрицает факт избиения и стрельбы при очных судах. Супруги продолжают жить в страхе, поскольку некоторые из нападавших продолжают оскорблять их на улицах.

В Следственном комитете сообщили, что 2 апреля 2026 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на убийство» на основании отсутствия состава преступления, однако материалы направлены на дополнительную проверку. Также правоохранители возбуждали дела по другим статьям, но все они были приостановлены.

Инцидент привлек внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил руководителю регионального следкома разобраться в ситуации.

«До настоящего времени никого к ответственности не привлекли», - отметили в пресс-службе информационного центра СК России.