Банк «Центр-инвест» поддержал студенческий межвузовский фестиваль «СтатВесна»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» стал партнером студенческого межвузовского фестиваля «СтатВесна: игры разума», посвященного 215-летию образования российской государственной статистики. Фестиваль организован Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея для популяризации системы органов государственной статистики, знакомства с профессиональными компетенциями, а также повышения уровня статистической и финансовой грамотности студентов.

Ребятам рассказали о профессиях в мире финансов и предоставили возможность в игровой форме погрузиться в специфику работы государственной службы в органах статистики. Центр финансовой грамотности банка «Центр-инвест» провел для участников фестиваля деловую игру по профориентации и финансовой грамотности. По итогам игры студенты из Кубанского государственного университета заняли первое место и получили подарки от экспертов банка.

Южно-российский банк активно сотрудничает с органами статистики, ежегодно выступает генеральным спонсором регионального этапа Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд», а также совместно выпускает статистические сборники по экономическим и научным направлениям.

