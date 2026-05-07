Экс-игрок «Краснодара» Сафонов первым из россиян дважды вышел в финал ЛЧ

Бывший капитан «быков» Сафонов второй год подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. Фото: соцсети игрока

Экс-вратарь «Краснодара» и игрок сборной России Матвей Сафонов вошел в историю как первый отечественный футболист, которому удалось дважды выйти в финал Лига чемпионов УЕФА.

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» в ответном полуфинальном матче сыграл вничью с «Баварией» со счетом 1:1 и по сумме двух встреч обеспечил себе место в решающей игре турнира - 6:5. Сафонов вышел на поле с первых минут и сумел отразить пять ударов по воротам.

Для российского вратаря это уже второй подряд выход в финал главного еврокубка. В прошлом сезоне «ПСЖ» завоевал трофей, разгромив «Интер» со счетом 5:0. Тогда Сафонов остался в запасе в финальном матче, а всего в розыгрыше сезона-2024/25 провел две встречи.

После победы с парижанами российский голкипер стал пятым футболистом из России, которому удалось выиграть Лигу чемпионов. Ранее этого добивались Игорь Добровольский, Владимир Бут, Дмитрий Аленичев и Денис Черышев.