Три ночи без света: в Краснодаре с 12 по 15 мая отключат электричество на ряде улиц

Краснодарцев предупреждают об отключении электричества в ночные часы 12-15 мая

В Краснодаре в рамках подготовки к предстоящему сезону высоких температур запланированы масштабные ремонтные работы на электрических сетях. Энергетики проведут необходимые технические мероприятия, которые потребуют временного отключения электричества.

Работы затронут несколько районов города, включая многочисленные многоквартирные дома, а также коммерческие и социальные объекты.

Отключения будут производиться в ночные часы с 23:00 до 6:00. Они запланированы в ночь с 12 на 13 мая, с 13 на 14 мая и с 14 на 15 мая.

В мэрии краевой столицы заранее предупреждают жителей о возможных неудобствах и призывают подготовиться к отсутствию электроэнергии.

Список улиц, где не будет света: ул. им. 40-летия Победы, ул. им. Достоевского, ул. им. Некрасова, ул. им. Чернышевского, ул. им. Островского, ул. Российская, ул. Краснофлотская, ул. Зиповская, ул. Коллективная, ул. Армавирская, ул. Декабристов, пр. Армавирский, ул. Краснофлотская, ул. Коллективная, ул. Ростовская, ул. Красных Зорь, ул. Клиническая, ул. Солнечная, ул. им. Шаляпина, ул. Тополиная, ул. им. Мусоргского, ул. им. Есенина, ул. Агрохимическая, ул. им. Дунаевского, ул. Домбайская, ул. им. Рахманинова, ул. Автомобильная, ул. им. Дунаевского, ул. Суздальская, ул. им. Прокофьева, ул. им. П. Метальникова, ул. им. Карякина, бульвар Интернациональный, ул. Московская, ул. Гомельская, ул. Гаражная, ул. им. Гаврилова, ул. Декабристов, ул. Красная, 176, ул. Коммунаров, ул. им. Е. Жигуленко, ул. им. Рахманинова.

С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Краснодара.