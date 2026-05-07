НовостиПолитика7 мая 2026 7:39

В Анапе, Туапсе и Геленджике включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 7 мая в прибрежных городах Краснодарского края снова объявили беспилотную опасность. Об угрозе атаки БПЛА около 10:30 утра объявили главы Анапы, Туапсе и Геленджика.

Как сообщили в региональном оперштабе, в Анапе и Геленджике заработали сирены системы оповещения.

Жителям и гостям курортов настоятельно рекомендуют соблюдать установленные правила в целях безопасности.

При нахождении на улице необходимо пройти в укрытие, которым могут служить подвал, цокольный этаж или помещение без окон. Оставаться в безопасном помещении следует до отмены угрозы.

Власти также напоминают о запрете на съемку беспилотников, ПВО и спецслужб. А в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо звонить по номеру 112.