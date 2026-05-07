Более 20 тысяч кубометров нефтеотходов собрали в Туапсе после атаки БПЛА

В Туапсе продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов. Авария произошла в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, с момента инцидента специалисты собрали и вывезли около 20,5 тысячи кубических метров водомазутной смеси и грунта.
Масштабы разлива требовали экстренных мер и привлечения специализированной техники: по последним данным на месте задействованы более 700 человек и 89 единиц техники. Работы по очистке территории ведутся круглосуточно.
