Более 20 тысяч кубометров нефтеотходов собрали в Туапсе после атаки БПЛА

Фото: t.me/glavatuapseregion

В Туапсе продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов. Авария произошла в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, с момента инцидента специалисты собрали и вывезли около 20,5 тысячи кубических метров водомазутной смеси и грунта.

Масштабы разлива требовали экстренных мер и привлечения специализированной техники: по последним данным на месте задействованы более 700 человек и 89 единиц техники. Работы по очистке территории ведутся круглосуточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для уборки нефтеотходов построили временную дорогу, пострадавшим предоставили жилье: Туапсе приходит в себя после атак дронов