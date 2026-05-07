Сносить или восстанавливать: В Славянске-на-Кубани оценят устойчивость корпуса детсада, пострадавшего от пожара

Общая площадь пожара достигла 1000 кв. метров Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Славянске-на-Кубани специалисты приступили к оценке состояния корпуса детского сада №1, который серьезно пострадал во время пожара в конце апреля. В настоящее время на месте работает комиссия по определению ущерба, а следующим этапом станет проверка устойчивости несущих конструкций, сообщает региональный оперштаб.

Пожар произошел 30 апреля. Огонь перекинулся на кровлю дошкольного учреждения с соседнего участка, где горел частный дом. Основной удар пришелся на отдельно стоящее здание детского сада. Огонь полностью уничтожил внутренние помещения, а кровля строения обрушилась. Именно результаты технической экспертизы определят, подлежит ли корпус восстановлению или его придется демонтировать.

Отмечается, что образовательный процесс не прерывался. У детского сада №1 есть еще два корпуса, расположенных неподалеку, которые пламя не затронуло.

«Туда перераспределили воспитанников – в группы, где был недокомплект. Все воспитанники учреждения обеспечены местами в детском саду», – рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, что во время происшествия никто не пострадал. Педагоги сработали оперативно: как только возникла угроза распространения огня, всех детей заблаговременно вывели в безопасную зону.