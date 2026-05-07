Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На дороге между Адлером и Сочи произошла крупная авария с участием трех автомобилей, которая привела к серьезным заторам. По предварительным данным полиции Кубани, пострадал один человек.

Из-за столкновения образовалась многокилометровая пробка, особенно в направлении Сочи. По словам очевидцев, машины оказались разбросаны по разным полосам движения. Сотрудники Госавтоинспекции уже находятся на месте происшествия: они выясняют все обстоятельства аварии и регулируют поток транспорта, чтобы избежать дальнейших заторов.

Массовая авария в Сочи

«По предварительной информации, один из водителей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре в ДТП погиб 47-летний водитель