ВТБ: объем выдач ипотеки в Краснодарском крае превысил 4,9 млрд рублей

Фото: пресс-служба ВТБ

Регион входит в ТОП-5 лидеров в стране по объему выдач ипотечных кредитов.

Всего по итогам января-апреля банк оформил в регионе более 900 жилищных кредитов, совокупный объем которых превысил 4,9 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом спрос на ипотеку на Кубани сохранился на прежнем уровне.

«Только в апреле 2026 года ВТБ предоставил жителям Краснодарского края 258 ипотечных кредитов почти на 1,4 млрд рублей. Тенденция на рынке ипотеки этого года – восстановление спроса на вторичное жилье. Для тех, кто откладывал покупку жилья, снижение ставок стало руководством к активным действиям», – отметил управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка Сергей Кадакин.

По данным экспертов ВТБ, в апреле объем выданной ипотеки на рынке достиг порядка 360 млрд рублей. Это почти на 10% больше, чем в марте, и на 24% выше показателя апреля прошлого года. Всего за четыре месяца 2026 года россияне взяли в банках на покупку первичного и вторичного жилья порядка 1,4 трлн рублей — на 55% больше, чем по итогам января — апреля 2025 года.

В целом аналитики отмечают, что на устойчивый спрос на ипотеку влияют несколько факторов. В их числе - постепенное смягчение политики ЦБ и снижение рыночных ставок. Как следствие - увеличивается доля рыночной ипотеки. Кроме того, для улучшается клиентский опыт. Например, подать заявку на ипотеку в банке теперь могут индивидуальные предприниматели - на основной системе налогообложения и на автоматизированной упрощённой.