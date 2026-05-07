Жителям ЛНР раздали свыше 11 тыс. георгиевских лент

Фото: пресс-служба ПСБ

В рамках инициативы посетителям отделений банка по всей республике было передано более 11 тыс. георгиевских лент.

Акция состоялась в предпраздничные дни, предоставляя всем желающим возможность получить главный символ народной памяти.

«Традиция носить георгиевскую ленту у сердца глубоко почитаема и объединяет миллионы людей. Для ПСБ участие в этой акции - знак уважения к подвигу защитников Родины и важная часть работы по сохранению исторической памяти. В этом году общественной акции «Георгиевская лента» исполняется 21 год, и за эти десятилетия она стала настоящим символом нашей общей гордости и неразрывной связи с великой историей страны», — отметил Дмитрий Чайкин, вице-президент, управляющий Луганским филиалом ПСБ.

ПСБ последовательно поддерживает патриотические и общественно значимые инициативы в регионе, способствуя укреплению традиционных ценностей и исторической преемственности.