Форум недвижимости «Движение» — 2026

Событие продлится четыре дня и вновь объединит тысячи профессионалов отрасли. Слоган форума в этом году — «Здесь и сейчас». Команда «Движения» предлагает разобраться, что происходит на рынке девелопмента здесь и сейчас — проанализировать актуальные цифры и показатели, определив, куда идет отрасль.

Новое на форуме

Все выступления будут проходить проверку на соответствие принципу «один доклад — одна идея». Каждый эксперт будет отвечать со сцены на вопрос: «Что вы предлагаете делать участникам рынка прямо здесь и сейчас?». Хронометраж выступлений уменьшится. Если в прошлом году на «Движении» работало 16 секций, то в этот раз организаторы сократят количество залов, определив только самые важные темы, в числе которых — аналитика, рыночные стратегии, продажи, макроэкономика, социология и демография.

Акценты деловой программы

На форуме впервые будет масштабно представлен сегмент коммерческой недвижимости, состоящий из нескольких блоков, всесторонне охватывающих все тренды и темы, обсуждаемые сейчас профессиональным сообществом.

Риелторский кластер

Риелторский кластер объединит порядка 1500 агентов по недвижимости со всей страны, программа для них будет проходить с 16 по 18 июня. Основной площадкой кластера станет Ледовая арена «Роза Хутор», где помимо сцены будет работать выставочная зона со стендами партнеров. 17 и 18 июня в конференц-зале отеля Эрбелия пройдут питч-сессии с презентациями проектов и мастер-классы от девелоперов. Участники обсудят, как грамотно продавать и зарабатывать в новых условиях рынка, разберут инструменты, которые усиливают продажи.

Инвестиционная гостиная

В инвестиционной гостиной инвесторы и заинтересованные девелоперы, владельцы земельных участков, заводов, проектов, объектов строительства смогут познакомиться и обсудить потенциальное партнерство. Каждому участнику будет предоставлена возможность провести презентацию своего инвестпроекта длительностью 5–7 минут, рассказав о его характеристиках и возможностях. Событие пройдет в закрытом формате.

Бизнес на форуме

В этом году форум недвижимости «Движение» впервые смогут посетить не только девелоперы и отраслевые компании, но и представители других бизнесов, которым интересна строительная отрасль.

ЭКСПО

В ЭКСПО этого года участниками станут более полусотни брендов: компании-производители строительных и отделочных материалов, МАФов и инженерных систем, банки, IT-компании и застройщики. ЭКСПО ежегодно помогает девелоперам находить проверенных подрядчиков для своих проектов.

