Врач из Краснодара рассказала, как правильно считать калории

Подсчет калорий и баланс БЖУ (белков, жиров и углеводов) является базовым инструментом профилактической медицины, а не просто временной диетой. Об этом в интервью телеканалу «Краснодар» рассказала врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Екатерина Гузман.

Специалист отметила, что универсальной дневной нормы калорий не существует. Потребности организма индивидуальны и зависят от мышечной массы, уровня стресса, качества сна и образа жизни. Для наиболее точного расчета эксперт рекомендует использовать формулу Миффлина-Сан Жеора.

По словам нутрициолога, ведение дневника питания в течение 2–4 недель помогает выявить «скрытые» калории, которые часто содержатся в масле для жарки, сиропах для кофе и случайных перекусах. Чтобы избежать срывов, врач советует придерживаться правила «80/20»: 80% рациона должна составлять базовая здоровая пища, а оставшиеся 20% можно отвести под любимые десерты или деликатесы без жестких запретов.