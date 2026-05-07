250 кубанских ветеранов СВО прошли бесплатную реабилитацию в центрах Соцфонда

С начала 2026 года уже 250 ветеранов специальной военной операции из Краснодарского края прошли курсы комплексной реабилитации. Поправить здоровье бойцы смогли в специализированных центрах Социального фонда России. Программа рассчитана на тех, кто уже демобилизован или уволен из силовых структур.

Ветеранам предлагают два вида восстановления:

1. Санаторно-курортное лечение: стандартный курс длится до 21 дня.

2. Специализированная реабилитация: сроки здесь индивидуальны и зависят исключительно от состояния здоровья пациента.

Обратиться за такой помощью можно один раз в год. На выбор бойцам предоставляются 12 современных реабилитационных центров, расположенных в самых живописных и экологически чистых уголках России.

Как подать заявку

Процедура максимально упрощена. Заявление можно подать:

- лично в любой клиентской службе Отделения СФР по Краснодарскому краю;

- дистанционно через портал «Госуслуги».

Важно: к заявлению нужно приложить медицинские документы. Для санатория это справка по форме 070/у, а для реабилитации – направление по форме 057/у. Решение принимают быстро: всего за два рабочих дня, а уже на следующий день заявителю приходит уведомление.

Особые условия и льготы

Участники СВО, имеющие звание Героя России или инвалидность I группы, направляются на лечение вне очереди. Кроме того, Соцфонд полностью берет на себя заботы о дороге.

«Ветераны СВО могут приехать на лечение вместе с сопровождающими, которым также оплачиваются проезд, проживание и питание. Это касается участников с первой группой инвалидности или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям», – рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Краснодарскому краю Дмитрий Фурса.

Цифровой комфорт

Кстати, для подтверждения прав на льготы ветеранам (а также пенсионерам и многодетным семьям) теперь не обязательно носить с собой пачку бумаг. Электронное удостоверение можно оформить через мессенджер МАКС и предъявлять его прямо с экрана смартфона, например, для получения скидок в магазинах.

Уточнить детали можно по номеру единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).