НовостиОбщество7 мая 2026 9:31

Число выданных шенгенских виз для россиян за год выросло на 10 процентов

Франция и Италия стали лидерами по выдаче шенгенских виз гражданам России
Ева МУР
Фото: Владимир Веленгурин

В 2025 году количество шенгенских виз, выданных гражданам России, увеличилось на 10,2% по сравнению с предыдущим годом и превысило 620 тысяч. Это самый высокий показатель с 2020 года, пишет Онлайн47 со ссылкой на издание Euractiv со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Всего за прошлый год российские граждане подали более 670 тысяч заявлений на получение визы. Из общего объема одобренных документов 77% (около 477 тысяч) составили туристические разрешения. Также популярными целями поездок стали визиты к близким и деловые командировки.

Основная часть запросов — почти три четверти — пришлась на Францию, Италию и Испанию. Лидером по количеству выданных виз стала Франция, продемонстрировавшая рост числа одобрений на 23% за год. Согласно статистике, в 2024 году россиянам выдали около 575 тысяч виз, в 2023-м — 462,4 тысячи, а в 2020-м — чуть более 673 тысяч.