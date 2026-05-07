Более 32 тысяч блистеров сильнодействующих препаратов изъяли из оборота в Сочи

В Сочи пресекли деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на подпольной торговле сильнодействующими медицинскими препаратами. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе совместной операции полиции и ФСБ из незаконного оборота изъяли крупную партию медикаментов: более 32,7 тысячи блистеров и 500 флаконов запрещенных к свободной продаже средств.

По версии следствия, в состав банды входили восемь человек. Злоумышленники создали коммерческую структуру и взяли под контроль ряд городских аптек. Через эти точки фармацевты продавали клиентам опасные препараты без необходимых рецептов. При этом цены на дефицитные и сильнодействующие лекарства были значительно завышены и превышали предельные розничные надбавки, установленные государством.

В ходе обысков в офисах и аптеках, подконтрольных группе, оперативники обнаружили тысячи упаковок запрещенных препаратов, крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте, компьютерную технику и документацию, подтверждающую незаконную торговлю.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенный организованной группой.

«Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, – прокомментировала Ирина Волк. – Подозреваемым избраны различные меры пресечения».