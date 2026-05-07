Кубанские врачи впервые перелили пациенту размороженные тромбоциты

Кубанские врачи впервые перелили размороженные тромбоциты. Успешную трансфузию пациенту с критической тромбоцитопенией – количеством тромбоцитов ниже нормы – выполнили в Краевой клинической больнице №2.

Тромбоциты, обеспечивающие свертываемость крови, в стандартных условиях хранятся 5–7 дней. В экстренно ситуации их может не оказаться в наличии – из-за небольшого срока годности и длительного процесса заготовки.

В ККБ №2 начали замораживать тромбоциты и тем самым создавать собственный криобанк. Благодаря такой технологии клетки хранятся годами. Если необходимо переливание, их размораживают и подготавливают за 30 минут.

«Внедрение методики стало возможным благодаря российской разработке – системе для замораживания тромбоцитов, а также наличию в ККБ №2 соответствующих технологических условий. Процесс требует использования специальных криопакетов и низкотемпературных камер, обеспечивающих заморозку до -80 градусов», – рассказали в Краевой клинической больнице №2.

Специалисты говорят, что такой резерв тромбоцитов критически важен для оперативной помощи в акушерстве, онкологии и при лечении сепсиса.