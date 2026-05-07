НовостиОбщество7 мая 2026 11:17

IT-эксперт: Значок доллара в пароле только помогает хакерам

Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: Татьяна РАСЮК

Ко Всемирному дню пароля (7 мая) эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал «Абзацу», почему популярные советы по защите данных больше не работают. По его словам, хакерские программы давно научились быстро подбирать «типовые» сложные пароли.

Главная ошибка пользователей — использование стандартных рекомендаций из интернета. Например, замена букв на спецсимволы (чаще всего значок $) или добавление одной-двух цифр в конец слова уже не спасает от взлома.

«Алгоритм создания пароля должен быть уникальным и известным только вам. Не используйте шаблоны. И самое главное — меняйте пароли хотя бы раз в три месяца. Это золотое правило безопасности», — подчеркнул Дворянский.

Эксперт также напомнил, что нельзя использовать одну и ту же комбинацию для разных сервисов. Регулярное обновление кодов доступа — единственная надежная защита в условиях постоянных утечек данных.