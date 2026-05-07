Агроном предупредил о риске «убить» огород избытком удобрений

Стремление дачников усиленно подкормить растения часто приводит к гибели урожая. Агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов рассказал «Абзацу», что главная опасность кроется не в составе удобрения, а в его концентрации.

При передозировке возникает эффект «отрицательного осмоса»: почва становится настолько насыщенной, что корни теряют способность впитывать воду и рассада засыхает. Также эксперт предостерег от бесконтрольного использования птичьего помета и компоста, которые могут быть заражены грибками и бактериями.

«Убить рассаду может любое удобрение, если внести его слишком много. Важно строго соблюдать дозировку и использовать проверенные почвенные смеси. Чтобы не рисковать, проверьте грунт заранее: посадите семена любой малоценной культуры. Если они не взойдут или будут расти с аномалиями, состав почвы нужно корректировать», — посоветовал Викулов.