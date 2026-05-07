Финэксперт Соболев: НДС на заказы из-за рубежа ударит по покупателям и бизнесу

Введение НДС на зарубежные интернет-покупки подержал Минпромторг России

Минпромторг России поддержал введение НДС на зарубежные интернет-покупки с 1 января 2027 года. Ставка составит 7% в 2027 году, 14% – в 2028-м и 22% – в 2029-м.

«Сторонники нововведения хотят уравнять налоговую нагрузку между российскими производителями, которые платят НДС 22%, и зарубежными онлайн-площадками, которые этот налог не платят. Это требование конкурентоспособности, а также способ пополнить бюджет», – сказал «Кубань 24» директор Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Эдуард Соболев.

По словам эксперта, у китайских производителей норма прибыли традиционно ниже, чем у российских, поэтому им будет сложнее уступать в цене. Большая часть наценки переложится на российских покупателей. По разным оценкам, речь может идти о повышении до 30%, но, вероятно, увеличение окажется ниже ставки НДС. Часть расходов все же ляжет на самих производителей.

«Часть малого бизнеса, завязанного на интернет-торговле с Китаем, может закрыться – эта модель просто “умрет”. Некоторые предприниматели уйдут в тень: товары будут ввозить через страны Евразийского экономического союза и продавать в соцсетях», – сказал экономист.

Китайские продавцы, вероятно, откроют в России юридические лица, обзаведутся складами и начнут торговать на внутреннем рынке на общих основаниях. Это приведет к потере отслеживаемости торговли через «серые» схемы, а также к снижению доходов бюджета, поскольку часть спроса с ростом цен просто уйдет с рынка.

«Принятие НДС – необходимая мера, так как на рынке надо действительно уравнять зарубежных и отечественных производителей, но делать это необходимо постепенно, обдуманно, взвешенно, с учетом расчета оптимальной ставки», – добавил Эдуард Соболев.