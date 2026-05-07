Молодежь Сочи прошла торжественным маршем в честь 81-й годовщины Великой Победы Фото: пресс-служба городской администрации

Молодежь Сочи прошла торжественным маршем в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция, которую проводят второй год подряд, состоялась на площади у Зимнего театра.

«Эта патриотическая акция символизирует неразрывную связь поколений и наше общее стремление сохранить историческую правду. Это дань безграничного уважения к подвигу миллионов соотечественников, разгромивших гитлеровскую Германию и подаривших нам Великую Победу», – сказал мэр Сочи Андрей Прошунин.

Марш молодежных объединений открыла церемония выноса Знамени Победы. Задействована и военная техника. Среди гостей мероприятия были ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Сочи Николай Рудометкин и Герой РФ Артем Чумаров.

В марше участвовали студенты Всероссийского госуниверситета юстиции, Сочинского госуниверситета, воспитанники военно-патриотического клуба «Наследие» РУДН, клуба «Казачьей молодежи», военно-патриотического клуба «Юный авиатор» и студенты Кубанского юридического полицейского колледжа.

Среди участников акции были сводный юнармейский отряд «Авангард» Центра военно-патриотической и отряды школ и гимназий Сочи. Торжественным маршем прошли и воспитанники военно-патриотических клубов города.

Всего в Сочи насчитывается 23 военно-патриотических и военно-спортивных клуба.