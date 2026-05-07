В Госдуме назвали хамским отказ премьера Армении приехать на 9 мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально отказался от поездки в Москву на Парад Победы. Свое решение он объяснил началом предвыборной кампании: с 8 мая глава правительства и кабинет министров уходят в отпуск перед парламентскими выборами, которые намечены на 7 июня.

В Государственной Думе на этот демарш отреагировали жестко. Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в приезде Пашиняна было бы «мало радости» на фоне его встреч с руководством НАТО и лидерами ЕС.

«Надо перестать смотреть на эти жесты, а пора реагировать. Не ждать, когда они уйдут из ОДКБ и Евразийского экономического союза, а попросить их уйти, раз уж они ведут себя так по-хамски», — отметил депутат в беседе с RTVI.

Пашинян пропускает парад в Москве не впервые: он отсутствовал на торжествах в 2020 и 2024 годах. При этом в 2026 году Кремль ожидает на праздновании около 20 иностранных лидеров, включая президентов Беларуси и Лаоса. Также Москву посетит премьер Словакии Роберт Фицо для встречи с Владимиром Путиным.