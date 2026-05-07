Сочинцы пытались вернуть бойца из зоны СВО за взятку и попали в колонию Фото из архива КП

В Сочи вынесли приговор сообщникам за попытку вернуть бойца из зоны СВО за взятку. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Адлерский районный суд признал виновными Руслана и Саак Тертеряны, а также Анаит Халаджян

Анаит Халаджян – знакомая Руслана Тертеряна. Женщина сообщила ему о том, что якобы может посодействовать в увольнении его друга и возращении из зоны СВО с получением выплат. За это Халаджян просила 300 тысяч рублей.

Руслан Тертерян был уверен в том, что знакомая не обманывает и работает в военной прокуратуре РФ. О таком предложении он сообщил своему отцу и предложил помочь в передаче взятки, на что последний согласился.

Позже о том, что бойца СВО могут вернуть домой за взятку, узнала его мать.

«Женщина долгое время не могла установить связь с сыном, однако, понимая, что поступившее ей предложение носит противоправный характер, обратилась в правоохранительные органы», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Отец и сын Тертеряны задержаны при передаче денег. Руслану Тертеряну суд назначил четыре года лишения свободы, Сааку – три года. Отбывать наказание родственники будут в колонии общего режима. Кроме того, они оштрафованы на 3 млн рублей.

Осужденной за мошенничество Анаит Халаджян назначили два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание отсрочено до 14-летия ее ребенка.