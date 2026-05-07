Выставка о судьях-участниках войны открылась в Краснодарском краевом суде

Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Выставка о судьях-участниках Великой Отечественной войны открылась в Краснодарском краевом суде. Экспозиция, посвященная празднованию Дня Победы, работает второй год подряд.

Выставка посвящена судьям и сотрудникам аппарата судов Краснодарского края, которые сражались за свободу Родины. Всего на стендах представлены фотографии и краткие биографии 30 ветеранов. После войны они трудились в судебное системе региона.

«Создание выставки – дань памяти нашим ветеранам. Мы вспоминаем людей двух масштабных миссий: тех, кто защищал нашу Родину на фронте, и тех, кто возвращенной мирной жизни придал порядок, справедливость и законность в залах судов. Их пример остается ориентиром для нас всех», – сказал председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.

Выставка будет открыта до конца мая