Дзюдоистка из Сочи завоевала серебро на Кубке Европы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. На соревнованиях юных дзюдоистов в Тбилиси выступили 362 участника из 17 стран.

Сборную России представлял 71 спортсмен, в том числе воспитанница спортивной школы по самбо и дзюдо Сочи Селима Алханова. Спортсменка завоевала серебро в весовой категории до 44 кг. Годом ранее Селима стала бронзовым призером первенства России

Всего отечественная сборная получила 40 медалей. Дзюдоисты завоевали 13 золотых, восемь серебряных и 19 бронзовых и победили в общекомандном зачете.

«Поздравляем Селиму Алханову, она достойно представила наш город, Краснодарский край и нашу страну на этих престижных международных соревнованиях», – сказал директор департамента по физической культуре и спорту Сочи Анатолий Мирошников.